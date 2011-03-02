Министр ФРГ призывает украинскую молодежь постоянно требовать реформ

Вице-канцлер, федеральный министр иностранных дел Германии Гидо ВЕСТЕРВЕЛЛЕ призывает украинскую молодежь постоянно требовать реформ ради европейского будущего.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время встречи со студентами и преподавателями Киевского национального университета им. Шевченко.

«Я хочу призвать, в первую очередь, вас – молодое поколение - постоянно требовать реформ. Потому что речь идет о вашей жизни и ваших возможностях. Ваше поколение выступает за трансформацию и обновление общества. Вы несете ответственность за то, в каком обществе вы будете жить...», - отметил глава МИД Германии.

Обращаясь к украинским студентам, он также выразил убеждение, что Украина имеет европейскую перспективу.

«С нашей точки зрения, если вы этого желаете, то Украина должна стать частью объединенной, общей Европы», - заявил глава МИД Германии.

В то же время он отметил, что Германия не намерена учить Украину тому, как проводить собственную внутреннюю политику.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил вице-канцлер, федеральный министр иностранных дел Германии Гидо ВЕСТЕРВЕЛЛЕ сегодня во время встречи со студентами и преподавателями Киевского национального университета им. Шевченко.

Отвечая на один из вопросов относительно его оценки сегодняшней внутренней политики в Украине, в частности, в вопросах развития демократии, обеспечения свободы слова и надлежащих условий для деятельности оппозиции, Г.ВЕСТЕРВЕЛЛЕ заявил, что «это не является задачей немецкого министра иностранных дел».

«Потому что под партнерством мы всегда понимаем партнерство на равных. Это всегда ваши задачи. Это задача вашего народа – решать, каким путем идти. Мы не видим в себе учителей, наставников. Мы видим в себе партнеров, которые общаются друг с другом на равных», - подчеркнул он.

При этом вице-канцлер ФРГ указал на важность соблюдения общих ориентиров, поскольку ЕС не только экономическая организация, а сообщество, объединенное демократическими ценностями.

«Мои замечания о необходимости оппозиции или о независимости юстиции, судебной власти, или о свободе мнения как части наших европейских ценностей, они касаются, в первую очередь, каждого и всех. Это принципы, за которые мы ратуем», - сказал он.