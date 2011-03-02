ПР: ничего не грозит ни Тарасюку, ни его Комитету

Во фракции Партии регионов заверяют, что не намерены пока переизбирать председателя Комитета Верховной Рады по вопросам евроинтеграции, и им останется Борис ТАРАСЮК.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время заседания Комитета ВР по вопросам евроинтеграции заявил народный депутат от Партии регионов Владимир ВЕЧЕРКО, отвечая на реплику народного депутата из фракции "БЮТ-Батькивщина» Ивана КИРИЛЕНКО, что в СМИ появилась информация о намерении освободить от должности главу комитета Б.ТАРАСЮКА из-за его письма австрийским властям. (УНИАН: Б.ТАРАСЮК обратился с письмом к властям Австрии посодействовать в получении Михаилом ПОЖИВАНОВЫМ политического убежища.)

В.ВЕЧЕРКО отметил, что соответствующая информация не отвечает действительности. «У нас есть действующий председатель комитета, и его фамилия ТАРАСЮК Борис Иванович… Борис Иванович может спокойно руководить», - сказал он.

При этом депутат-регионал отметил, что если какие-либо решения и будут приниматься, то они будут умеренными. Он также заверил, что фракция Партии регионов не пойдет на то, чтобы объединить Комитет по евроинтеграции и Комитет ВР по иностранным делам, как об этом в настоящее время кое-кто говорит.

В свою очередь председатель Комитета ВР по вопросам евроинтеграции Б.ТАРАСЮК отметил, что объединение двух комитетов в один было бы большой ошибкой. «Это вопрос, конечно, можно решить в сессионном зале, но я думаю, что это была бы ошибка, и очень негативный сигнал для Европейского Союза. И, в конце концов, это был бы подрыв той линии, которая является официальной линией Президента», - добавил он.