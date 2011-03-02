Янукович после операции приступил к работе

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ приступил к работе после перенесенной плановой операции.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«28 февраля 2011 года в Киеве Президенту Украины В.Ф.ЯНУКОВИЧУ была удачно проведена артроскопическая операция на поврежденном в результате давней спортивной травмы правом колене. Операция длилась меньше часа. Процесс восстановления проходит в соответствии с запланированным врачами графиком, который рассчитан на 3 недели. 1 марта 2011 года Президент приступил к работе», - говорится в сообщении.

Кроме того, пресс-служба отмечает, что на сегодня, 2 марта, запланирован телефонный разговор В.ЯНУКОВИЧА с вице-президентом США Джо БАЙДЕНОМ, а также встрече с руководителями ряда центральных органов исполнительной власти.

Как сообщал УНИАН, 1 марта источник в Администрации Президента сообщил об операции на правом коленном суставе В.ЯНУКОВИЧА, которая была сделана в Украине в минувшие выходные.