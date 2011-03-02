Луценко жалуется, что за решеткой его держат, а читать дело не дают

Экс-министр внутренних дел Украины, лидер "Народной самообороны" Юрий ЛУЦЕНКО заявляет, что следователи, которые ведут возбужденное в отношении него уголовное дело, преднамеренно затягивают процесс его ознакомления с материалами обвинений.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе "Нашей самообороны", соответствующее заявление Ю.ЛУЦЕНКО написал сегодня на имя генерального прокурора Украины Виктора ПШОНКИ.

"Обращаю Ваше внимание, что, несмотря на заявления следователя ГУ ГПУ ВОЙЧЕНКО о необходимости моего содержания под арестом в связи с медленным ознакомлением с материалами дела, следственная группа делает все для затягивания процесса выполнения ст. 218. Так, сегодня, 2 марта, я уже во второй раз был ограничен в ознакомлении только 14 страницами тома 11-го. Других документов предоставлено не было", - написал Ю.ЛУЦЕНКО.

Экс-министр также обратил внимание В.ПШОНКИ на то, что в нарушение требований Закона "Об информации" он не получил ответа от генерального прокурора на два предыдущих обращения.

Как сообщал УНИАН, 16 февраля Печерский районный суд Киева продлил срок содержания Ю.ЛУЦЕНКО под стражей до 26 апреля.

Ю.ЛУЦЕНКО был задержан 26 декабря 2010 года подразделением СБУ "Альфа" возле его дома в Киеве.

Ему было выдвинуто обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст. 191 Уголвоного кодекса Украины (завладение государственным имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, по предварительному сговору группой лиц) и ч.3 ст. 365 УК Украины (превышение служебных полномочий, приведшее к тяжелым последствиям).

27 декабря Генеральная прокуратура сообщила, что возбудила в отношении Ю.ЛУЦЕНКО еще одно уголовное дело - по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

29 декабря адвокат заявил, что Ю.ЛУЦЕНКО выдвинуто обвинение в злоупотреблении властью по новому уголовному делу, возбужденному в результате расследования дела об отравлении экс-президента Виктора ЮЩЕНКО. Как сообщил адвокат, из дела об отравлении В.ЮЩЕНКО выделен отдельный эпизод, по которому возбуждено уголовное дело, и Ю.ЛУЦЕНКО предъявлено обвинение по ст. 364 ч.3 Уголовного кодекса Украины.

Ю.ЛУЦЕНКО содержат в Лукьяновском СИЗО.

26 января адвокат Игорь ФОМИН сообщил, что Генеральная прокуратура возбудила еще одно уголовное дело в отношении экс-министра внутренних дел Украины в связи с нецелевым использованием бюджетных средств на празднование Дня милиции в Национальном дворце "Украина" в 2009 году.

Все три дела объединены в одно, материалы дела составляют 48 томов.

С 31 января Ю.ЛУЦЕНКО вместе с адвокатом начали знакомиться с материалами дела.