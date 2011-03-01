Москаль: правом на герб с украинского паспорта владеет кто-то в Швейцарии

Интеллектуальные права на изображение герба Украины на номерных автомобильных знаках и паспорте Украины принадлежат частным лицам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом народный депутат, первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией Геннадий МОСКАЛЬ заявил в ходе круглого стола на тему: "Борьба с коррупцией по-украински" в Институте Горшенина сегодня в Киеве.

По словам депутата, к нему обратились журналисты за комментарием относительно проблем с выдачей номерных знаков для автомобилей. Он начала разбираться в этой ситуации, и узнал, что тендер на производство номерных знаков не может состояться, поскольку право интеллектуальной собственности на использование малого герба Украины, который изображается на номерных знаках, зарегистрировано на поляка.

«Я связался с польскими коллегами и те сообщили, что это вуйко, который живет в селе, имеет одну хату и одну корову. Но без него, оказывается, нельзя ничего делать, поскольку на него зарегистрирован герб», - сказал Г.МОСКАЛЬ.

Он также сообщил, что право на изображение герба на паспорте гражданина Украины зарегистрировано на гражданина Швейцарии. «Оказывается, наш государственный паспорт зарегистрирован на кого-то в Швейцарии – он является владельцем интеллектуальной собственности на герб, размещенный на обложке национального паспорта», - отметил депутат.

«Ну слушайте, мы этот маразм, в этой стране, когда-то сможем закончить», - возмутился Г.МОСКАЛЬ.