Нардепы уже знают, как обмануть систему, что должна заставить их работать

Лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ считает неуместным предложение народного депутата Арсения ЯЦЕНЮКА ввести в строй электронную систему для голосования, которая обеспечивает личное голосование каждого народного депутата.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ЕФРЕМОВ заявил в комментарии журналистам.

«Когда бывший спикер выходит с таким малограмотным предложением, то я оцениваю это как непрофессионализм», - сказал А.ЕФРЕМОВ.

По его словам, юридических оснований для подобных заявлений и подобных действий нет.

А.ЕФРЕМОВ добавил, что для этого также надо вносить изменения в регламент, а если вносить отдельные изменения в настоящий документ, то есть возможность нарушить целостность настоящего документа.

Кроме того, по словам А.ЕФРЕМОВА, даже в случае введения в действие такой системы для голосования, есть много путей для манипуляций. «Это не решает проблемы, хотя были потрачены большие средства», - добавил он.