У Грача появилась своя Компартия

Депутат Леонид Грач возглавил Коммунистическую партию рабочих и селян.

Как сообщает Украинская правда ссылаясь на пресс-службу депутата, 27 февраля в Киеве состоялся внеочередной съезд этой партии, где он был избран ее главой.

"В своей речи Грач отметил, что коммунистическое движение в Украине оказалось в состоянии глубокого кризиса из-за предательской политики верхушки КПУ, которая, опираясь на идейных оппортунистов, открыто перешла к обслуживанию интересов олигархов", - говорится в сообщении.

"Борьба, которая идет сегодня в коммунистическом движении в Украине – это не борьба против КПУ, а борьба за реализацию маркистско-ленинской теории и практики, формирование силы, которая объединит общество для свержения олигархического строя", - отмечается в сообщении.