Ющенко понял, что коалиция тянет и что-то делает за спинами

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что деятельность рабочей группы по подготовке к внеочередным парламентским выборам уже должна быть завершена, а последующие переговоры являются затягиванием времени.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на встрече в Киеве с иностранными инвесторами и дипломатами Президент сказал, что на сегодня возможности рабочей группы исчерпаны. «Сегодня, по моему мнению, работа комиссии используется как затягивание», - сказал он, добавив, что в это время «за спинами» происходят неправовые действия.

В.ЮЩЕНКО повторил свою мысль, что решение о дате выборов должно быть принято на этой неделе. «Собственно, переговоры уже завершены, сторонам уже нечего сказать друг другу », - отметил он.

Президент рассказал, что к нему обращаются политические силы с предложением прекратить переговоры и начать действовать. В то же время В.ЮЩЕНКО сказал, что хотел бы, чтобы уже проведенные переговоры принесли позитивный результат.

Он также отметил, что неотъемлемой частью экономической стабильности является стабильность политическая, и подчеркнул, что политическая стабильность может возникнуть только при соблюдении ключевых норм демократии.

Президент в очередной раз отметил неконституционные принципы формирования парламентского большинства. «Я уверен, что парламент, в частности, парламентское большинство, стали на путь политического шантажа, расцвета политической коррупции», - сказал В.ЮЩЕНКО, добавив, что это свидетельствует о ревизии результатов выборов и отходе от демократии.

По убеждению Президента, единственным путем выхода из этой ситуации является проведение досрочных выборов. «Хочу заявить, что каждый мой шаг, который я делаю и буду делать, будет базироваться на правовой основе», - подчеркнул глава государства, добавив, что он не будет осуществлять ни единого силового шага.

В.ЮЩЕНКО рассказал о сложном переговорном процессе, который осложняется еще и тем, что некоторые политические игроки понимают, что для них идти на выборы означает сойти с политической арены. Именно поэтому, считает Президент, происходят манипуляции, в том числе и вокруг Конституционного Суда.

Говоря о задачах, стоящих перед украинским политикумом, глава государства отметил, что необходимо обеспечить в будущем существование независимого и эффективного Конституционного Суда, эффективно работающую Центральную избирательную комиссию, а также достичь согласия между политическими силами относительно пакета законопроектов, который должен быть принят на заседании парламента с целью надлежащего финансирования внеочередных выборов, а также укрепления демократического статуса досрочных выборов.