СМИ: Людям обещали деньги за «поддержку» Януковича в Киеве

В Киеве на площади у Театра имени Ивана Франко собралось около нескольких сотен людей.

На вопрос корреспондента "Украинской правды", почему они здесь собрались, ребята, шутя, ответили: "Ну, разве вы не знаете, сегодня же такой праздник!".

На уточняющий вопрос, они ответили, что в этот день, 25 февраля, - годовщина инаугурации Виктора Януковича, и они пришли поддержать президента.

Активисты не имеют никакой символики, за исключением одного флага Партии регионов.

В частном разговоре ребята-студенты признались, что пришли поддержать Януковича, поскольку им предложили за это деньги. Сколько именно, они не уточнили, но отметили, что это меньше, чем 150 гривен.

Между тем, в других местах в центре столицы также собираются люди, некоторые из них держат украинские флаги.

В частности, ближе к 10 утра люди разместились на улицах Банковой и Лютеранской. Кроме того, на проспекте Победы, возле студии Довженко, также собрались люди.