Тимошенко заявляет, что коалиция обещает её людям звезды с неба

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявляет о намерениях окружения премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА сорвать проведение досрочных парламентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня на пресс-конференции.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, «окружающие ЯНУКОВИЧА кланы не восприняли его заявление о возможности проведения досрочных выборов».

Учитывая это, по ее словам, они стали нарабатывать сценарий, целью которого является избежать проведения выборов. Сценарий, продолжила Ю.ТИМОШЕНКО, состоит из нескольких шагов.

Так, сказала лидер БЮТ, первым шагом была попытка окружения В.ЯНУКОВИЧА временно отстранить его от проведения переговоров, отправив на лечение в Барселону.

Вторым шагом Ю.ТИМОШЕНКО назвала создание рабочей группы, единственной целью которой является затянуть переговорный процесс и на как можно дольше отсрочить проведение выборов.

Еще одним шагом Ю.ТИМОШЕНКО назвала «бесконечные» переговоры Президента Виктора ЮЩЕНКО и В.ЯНУКОВИЧА. По ее мнению, это делается с целью «успокоить» Президента, нейтрализовать все его возможные действия по подготовке будущих выборов.

Четвертый шаг, по словам В.ТИМОШЕНКО, - это попытка «реанимации» Конституционного Суда, который, по ее мнению, является коррумпированным и недееспособным.

Она также заявила, что на сегодняшний день перед КС поставлена задача в закрытом, так называемом письменном режиме уже до конца недели принять решение о неконституционности второго указа Президента о роспуске парламента (указа от 26 апреля).

Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что следующим шагом в этом сценарии является возобновление переговоров с депутатами-оппозиционерами об их фактическом присоединении к парламентской коалиции.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, уже сейчас провластные силы ведут переговоры с депутатами от БЮТ, «обещают им звезды с неба», чтобы они присоединились к коалиции.

Как сказала лидер БЮТ, последним шагом в этом сценарии является начало процесса отстранения Президента В.ЮЩЕНКО от власти.

Она также добавила, что окружение В.ЯНУКОВИЧА сейчас стремится оттянуть проведение выборов на как можно более долгое время, чтобы потом появилась возможность вообще их не проводить. «Им нужно выиграть время», - считает Ю.ТИМОШЕНКО.