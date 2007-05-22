Винский: сегодня должен быть результат

Представитель Президента Украины в Верховной Раде Роман ЗВАРИЧ считает, что сегодняшнее заседание рабочей группы по организации досрочных парламентских выборов является лишним.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам перед началом заседания рабочей группы в Кабинете Министров Украины.

«Это совещание не нужно, по-моему, потому что состояние документов… настолько высокое, что позволяет Президенту и премьер-министру совсем легко принять дату выборов», - сказал Р.ЗВАРИЧ.

По его словам, на сегодняшний день, в частности, согласован список избирателей, который является “значительно жестче, чем предусмотрено законом Украины о реестре избирателей”.

В то же время, депутат от фракции БЮТ Иосиф ВИНСКИЙ, отвечая на вопрос журналистов, отметил, что, по его мнению, «сегодня должен быть результат». По словам И.ВИНСКОГО, сейчас отработаны вопросы, которые касаются, в том числе финансирования избирательного процесса. Вместе с тем, он убежден, что дата выборов - это вопрос, который решит Президент. Депутат еще раз отметил, что, по его мнению, выборы должны состояться 24 июня, поскольку для этого есть указ Президента.

Первый заместитель председателя ВР Адам МАРТЫНЮК, в свою очередь, отметил, что рабочая группа должна решить еще пакет вопросов. При этом он не уточнил, какие именно вопросы, однако отметил, что «нерешенных вопросов больше, чем решенных». К главным из них он отнес вопросы поиска конституционных оснований для проведения досрочных выборов, а также совершенствования избирательных списков, в частности, касающихся граждан Украины, которые находятся на заработках за границей, поскольку, по разным данным, таких людей насчитывается от 5 до 7 миллионов.