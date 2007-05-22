Судью, который восстановил Станик и Пшеничного, вызывали из Чехии

Президент Украины поручит Генеральной прокуратуре проверить законность решения Каменнобродского районного суда Луганска, который своим постановлением приостановил действие указа об освобождении Валерия ПШЕНИЧНОГО, Сюзанны СТАНИК и Владимира ИВАЩЕНКО от должностей судей Конституционного Суда.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил советник Президента Украины Николай ПОЛУДЁННЫЙ.

«Президент Украины собирается дать поручение генеральному прокурору и Генпрокуратуре Украины проверить все эти факты», - сказал он.

При этом Н.ПОЛУДЁННЫЙ сообщил, что сегодня в Секретариат Президента поступил документ от ряда демократических сил, которые вчера пикетировали вышеупомянутый суд, и в этом документе отмечается, что, по имеющейся информации, судья ФАРИНОВ, который выносил соответствующее решение, принимал его и вносил ночью 16 мая.

По словам Н.ПОЛУДЁННОГО, в соответствии с действующим законодательством, именно уволенные с должностей судей КС должны подавать в случае своего несогласия иск в суд. В то же время он отметил, что, по имеющейся у него информации, в судах, по крайней мере Киева, «нет ни одного иска от уволенных с должностей судей». А потому, сказал советник Президента, суд не имел права принимать заявления по этому поводу от других лиц.

Как сказал Н.ПОЛУДЁННЫЙ, в случае, если проверка прокуратуры подтвердит незаконность вынесенного решения райсудом Луганска, «то, безусловно можно говорить о том, что совершено преступление, и за него должны нести ответственность должностные лица».

Кроме того, по словам Н.ПОЛУДЁННОГО, постановление судьи Каменнобродского райсуда не поступало в Секретариат Президента, а поэтому возникает вопрос, каким образом это постановление попало к судьям КС. «Следовательно, можно говорить о том, что мы имеем дело с нелегитимным актом», - сказал он.

Также, отметил Н.ПОЛУДЁННЫЙ, сейчас нельзя говорить, что КС рассматривает какие-либо дела, которые по его решению должны нести правовые последствия, поскольку эти решения принимаются неуполномоченными лицами.

Вместе с тем Н.ПОЛУДЁННЫЙ отметил, что на решение райсуда Луганска в Донецкий апелляционный административный суд подана соответствующая жалоба.

Как сообщал УНИАН, Президент Виктор ЮЩЕНКО своими указами от 30 апреля, 1 и 10 мая освободил от должностей судей Конституционного Суда Украины С.СТАНИК, В.ПШЕНИЧНОГО и В.ИВАЩЕНКО в связи с нарушением присяги.

21 мая под стенами Каменнобродского райсуда Луганска, который своим решением 17 мая восстановил в должности трех судей Конституционного суда, прошла акция «Похороны правосудия в Украине».

В акции приняли участие представители «Нашей Украины», БЮТ, партии «Защитники Отчизны», НРУ, УНП, УРП «Собор» и др.

Акции предшествовало расследование, которым было установлено, что ни один из судей Каменнобродского района не был согласен рассматривать представление народного депутата V созыва Александра ЕФРЕМОВА о восстановлении в должности судей КС. Тогда срочно из заграничной командировки из Чехии был отозван судья ФАРИНОВ.

Судья прилетел в Украину 16 мая вечером, а уже утром на следующий день поставил свою резолюцию и дату на распечатанное судебное решение, которое он вместе с иском получил на дискете. И утром 17 мая авиарейсом А.ЕФРЕМОВ доставил это судебное решение в Киев.

В 11.00 в тот же день уволенные судьи КС предъявили это решение в то время председателю КС Ивану ДОМБРОВСКОМУ.