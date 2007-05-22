Мороз сказал, как отрезал

Председатель Верховной Рады Украины V созыва Александр МОРОЗ заверяет, что одновременно с досрочными парламентскими выборами никому не удастся провести референдум, касающийся возможности отмены политической реформы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время пленарного заседания парламента.

По словам А.МОРОЗА, сейчас «что-то странное творится» в связи с тем, что оппозиционные силы настаивают на участии в выборах партий, которые входят в коалицию. «Это не демонстрация демократии, это не желание соблюдать законы», - сказал А.МОРОЗ. По его словам, в действительности оппоненты коалиции пытаются провести одновременно с досрочными выборами референдум, касающийся политической реформы.

А.МОРОЗ напомнил, что в соответствии с законом, для проведения референдума явка избирателей должна составлять не меньше 50% избирателей. «Если партии коалиции не пойдут на выборы, то явки в 50% не будет», - объяснил он.

Как отметил А.МОРОЗ, оппозиция пытается провести через референдум такую Конституцию, которая является «юридическим оформлением авторитаризма или диктатуры». «Это желание тех, кто ведет разговоры о честных выборах», - сказал он.

При этом Председатель ВР V созыва отметил, что такую авантюру никому осуществить не удастся. «В Украине монархии не будет, и я хочу, чтобы это запомнили хорошо», - сказал А.МОРОЗ.