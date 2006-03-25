Фальсификаторов будут ловить мобильные группы

Общественный комитет по контролю за ходом выборов в Сумах представил свой план действий на 26 марта и механизм противодействия фальсификациям.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил координатор общественного комитета Александр БАЙДАК. По его словам, в Сумах будут созданы мобильные группы, которые будут активно действовать против возможных нарушений и обеспечат дежурство наблюдателей во время подсчета голосов. Кроме того, будут действовать несколько координационных пунктов и организационных штабов, будет оказана юридическая помощь тем гражданам, которые не будут иметь возможности проголосовать.

Заместители координатора комитета Виталий ЛЕБИДЬ и Дмитрий ШЕВЧУК приводили примеры фальсификаций из прошлых выборов и акцентировали на обеспечении как можно более прозрачных выборов 26 марта 2006 года. По их мнению, также проблемным остается вопрос относительно людей, которые на время выборов находятся за границей, невзирая на обращение родственников, их не вычеркивают из списков.

«Общественный комитет призывает граждан прийти проголосовать и проконтролировать ход выборов», – сказал А.БАЙДАК.