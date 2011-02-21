Тимошенко считает, что украинский язык - не ценность для нынешней власти

Лидер партии «Батьківщина» Юлия ТИМОШЕНКО считает, что нынешняя власть развернула войну против украинского языка.

Об этом идет речь в переданном УНИАН обращении Ю.ТИМОШЕНКО по случаю Международного дня родного языка.

«При формально государственном статусе украинского языка, режим ЯНУКОВИЧА развернул настоящую войну против языка Тараса Шевченко, Леся Украинки, Ивана Франко. Власть закрывает украиноязычные школы, сокращает присутствие нашего языка в вузах и информационном пространстве. Сотни работников администрации ЯНУКОВИЧА, Кабмина, областных и местных администраций, большинство депутатов-«регионалов» не разговаривают на украинском, или вообще его не знают и не уважают», - отметила она.

По убеждению Ю.ТИМОШЕНКО, действия Виктора ЯНУКОВИЧА и его окружения, даже тех из них, кто вынужденно цедит из себя украинские слова, четко свидетельствуют, что наш язык для них не является ценностью, которую следует беречь, преумножать. Лидер «Батьківщини» заверила, что ее команда готова выйти на Майдан, если «когти ЯНУКОВИЧА потянутся к закону о языках или конституционному статусу украинского». «Но есть и простые действенные вещи, которые не требуют жертв или подвигов: просто купить в киоске украиноязычную газету или украиноязычную книгу в магазине. Заказать на радиостанции украиноязычную песню. В письменном виде требовать от руководства телеканалов увеличения доли украиноязычных программ. Не жалеть денег на кино с украиноязычным дубляжом... Не поддаваясь языковому давлению окружения, разговаривать на украинском языке. Учить родному языку детей и общаться с ними на украинском. Только так мы сбережем наш родной язык», - сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО заверила, что ее политическая сила последовательно придерживается принципа существования одного государственного языка - украинского. «Делаем это не для того, чтобы унизить другие языки. Просто давайте поймем все - украиноязычные, русскоязычные, иноязычные: государственная поддержка украинскому нужна лишь для того, чтобы преодолеть последствия многовековой колониальной языковой политики, в результате которой коммуникативная мощность украинского языка оказалась под угрозой», - сказала лидер “Батьківщини”. Ю.ТИМОШЕНКО также пожелала, чтобы русский язык никогда не оказался в таком критическом положении, как сейчас украинский.