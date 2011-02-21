Того, кто облил кислотой Чижмаря, поймали

Пойман неизвестный, который 17 февраля около полуночи облил кислотой заместителя главы Киевской области Юрия Чижмаря.

Об этом сообщил "Газете по-киевски " глава Киевской области Анатолий Присяжнюк, который в субботу проведывал коллегу в реанимации.

"Милиция уже задержала виновного, и он, насколько мне известно, во всем сознался. Но о мотивах я почти ничего не знаю. Могу только сказать, что это никак не связано с его (Чижмаря) нынешней работой", сказал Присяжнюк.

Источники издания в Печерском РУВД сообщили, что подозреваемый задержан силами правоохранителей Киевской области. Однако, поскольку продолжаются поиски заказчика, никаких подробностей не сообщают.

Чижмарь по-прежнему находится в реанимации столичного Ожогового центра на улице Краковской.

"Состояние стабильное, угроза ослепнуть за последние дни значительно уменьшилась", – сказал заведующий отделением интенсивной терапии Владимир Калашников.

По словам Присяжнюка, "ожоги очень серьезные, все лицо перебинтовано".

"Спрашивал, не нужна ли какая-то помощь, но Юрий Васильевич сказал, что все нормально. Он доволен лечением. О своем состоянии говорил, мол, когда разбинтуют, тогда и будет видно, а пока что рано делать какие-то выводы. Еще дней десять пробудет в реанимации", - отметил он.

Как известно, Чижмарю плеснули в лицо кислоту, когда он возвращался из "Сільпо". С 6% ожогов лица второй-третьей степени его забрали в Ожоговый центр, очень пострадали глаза.

На данный момент следствие склоняется к версии, что инцидент связан с личными и бытовыми вопросами, а не с профессиональной деятельностью Чижмаря.

Украинская правда