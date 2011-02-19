Тигипко: Четко спрогнозировать эффект от пенсионной реформы невозможно

Правительство не может четко спрогнозировать эффект от пенсионной реформы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вчера, 18 февраля, в эфире программы Шустер-Live заявил вице-премьер-министр - министр социальной политики Сергей ТИГИПКО.

«Дать конкретного ответа (по прогнозу реформы – УНИАН) действительно не можем… Тяжело посчитать почему? Потому что полностью все зависит от средней заработной платы. То есть прогнозировать сегодня, какая будет средняя зарплата, как будет расти экономика, отчисления в Пенсионный фонд… Мы взяли средний уровень роста и подсчитали…», - подчеркнул он.

В то же время С.ТИГИПКО отметил, что есть приблизительные подсчеты эффекта реформы: «По 2012 году мы получим минимум 3 млрд. грн. за счет тех шагов, которые предлагаем. Практически, эти 3 млрд. грн. будут добавляться ежегодно – на следующий (год – УНИАН) 6 млрд. грн., потом 9 млрд. грн. и так за 10 лет мы выйдем на приблизительно 30 млрд. грн».