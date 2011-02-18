В поддержку Луценко собрали 700 тысяч подписей

Партия «Народная самооборона» собрала уже 700 тыс. подписей в поддержку немедленного освобождения лидера партии, экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО.

Об этом заявил брат лидера «НС» Сергей ЛУЦЕНКО, сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

«На сегодняшний день уже подсчитано 700 тыс. подписей граждан, но акция еще продолжается. Я от имени Юрия ЛУЦЕНКО благодарю всех, кто своей подписью поддержал нас в трудное время и таким образом обозначил свою гражданскую позицию, свой протест против преступных действий власти», - сказал С.ЛУЦЕНКО.

«Не допустить адвокатов к судебному разбирательству, провести суд в закрытом режиме — на это дан достойный ответ: адвокатом моего брата выступил сам народ Украины», - добавил С.ЛУЦЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 16 февраля Печерский районный суд Киева продлил срок содержания Ю.ЛУЦЕНКО под стражей до 26 апреля.

Ю.ЛУЦЕНКО был задержан 26 декабря 2010 года подразделением СБУ "Альфа" у его дома в Киеве.

Ему было выдвинуто обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (завладение государственным имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, по предварительному сговору группой лиц) и ч.3 ст.365 УК Украины (превышение служебных полномочий, которое привело к тяжким последствиям).

27 декабря Генеральная прокуратура сообщила, что возбудила в отношении Ю.ЛУЦЕНКО еще одно уголовное дело - по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

29 декабря адвокат заявил, что Ю.ЛУЦЕНКО выдвинуто обвинение в злоупотреблении властью по новому уголовному делу, возбужденному в результате расследования дела об отравлении экс-президента Виктора ЮЩЕНКО. Как сообщил адвокат, из дела об отравлении В.ЮЩЕНКО выделен отдельный эпизод, по которому возбуждено уголовное дело, и Ю.ЛУЦЕНКО предъявлено обвинение по ст. 364 ч.3 Уголовного кодекса Украины.

Ю.ЛУЦЕНКО содержат в Лукьяновском СИЗО.

26 января адвокат Игорь ФОМИН сообщил, что Генеральная прокуратура возбудила еще одно уголовное дело в отношении экс-министра внутренних дел Украины в связи с нецелевым использованием бюджетных средств на празднование Дня милиции в Национальном дворце "Украина" в 2009 году.

Все три дела объединены в одно, материалы дела составляют 48 томов.

С 31 января Ю.ЛУЦЕНКО вместе с адвокатом начали знакомиться с материалами дела.