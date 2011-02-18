Перебежчикам в ВР объяснили, что разевать рот на должности не стоит

Депутатская группа «Реформы ради будущего» может войти в состав парламентского большинства, однако не должна рассчитывать на перераспределение должностей в обмен на это.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам заявил лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ.

«Депутатская группа «Реформы ради будущего» может присоединиться к уже существующему формату парламентского большинства, но речь о замещении этой группой какой-то другой фракции не может идти», - сказал он.

А.ЕФРЕМОВ отметил, что уже есть стабильное большинство в парламенте, которого достаточно для того, чтобы принимать соответствующие решения. «Если наши коллеги примут решение войти в большинство, то нас это будет радовать и мы это поддержим, но это не является сегодня какой-то фишкой, от которой зависит очень многое», - сказал он.

Отвечая на вопрос, отвечает ли действительности то, что группа «Реформы ради будущего» может заменить, например, фракцию Народной партии или КПУ, А.ЕФРЕМОВ сказал: «Вы знаете, такие провокационные вещи постоянно вбрасываются. Кто-то говорит, что могут заменить коммунистов, кто-то – о том, что могут заменить Блок Литвина. У нас подписаны соответствующие соглашения и мы очень дорожим отношениями в рамках этой конфигурации».

Как сообщал УНИАН, 16 февраля на заседании парламента председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН сообщил, что в Верховной Раде создана депутатская группа «Реформы ради будущего», в которую вошли внефракционные депутаты.

Он сообщил, что в состав группы вошли 20 народных депутатов.

Председателем группы избран депутат Игорь РЫБАКОВ, а заместителем – Владимир КАПЛИЕНКО.

В тот же день председатель депутатской группы И.РЫБАКОВ сообщил, что группа «Реформы ради будущего» пока не принимала решения об официальном вхождении в состав парламентского большинства. «Мы пока не обсуждали этот вопрос. Но этот вопрос обязательно будет подниматься», - сказал он.