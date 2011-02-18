Тимошенко говорит, что атака Хорошковского отбита

Лидер партии "Батькивщина" Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что Служба безопасности Украины отказалась от намерения провести обыск в киевском офисе партии из-за огласки, которую получила эта информация.

Об этом сообщает сайт Ю.ТИМОШЕНКО.

"Первая атака отбита. Сработала информационная волна. Им позвонили по телефону и они убежали. СБУ еще никогда так быстро не опровергала свои действия", - написала Ю.ТИМОШЕНКО на своей странице в Twitter.

Перед этим пресс-служба партии «Батькивщина» заявила, что сотрудники СБУ пытаются изъять из офиса партии на Туровской, 13, партийный сервер, не предоставляя при этом никаких документов, на основании чего это должно происходить.

В партии также считают, что если бы не обнародование в Верховной Раде информации о возможном захвата офиса «Батькивщины», то события бы развивались по намного более худшему пути. В настоящее время депутаты от "БЮТ-Батькивщина" находятся в офисе партии, ожидая возможного худшего развития событий.

Как сообщал УНИАН, сегодня депутаты от "БЮТ-Батькивщины" покинули сессионный зал Верховной Рады Украины в знак протеста против захвата офиса партии “Батькивщина” в Киеве на улице Туровская, 13.

На заседании парламента первый заместитель председателя фракции "БЮТ-Батькивщина" Андрей КОЖЕМЯКИН заявил, что «только что наша фракция получила информацию о том, что со стороны СБУ готовятся провокации относительно партийного офиса политической партии «Батькивщина», и сейчас спецподразделение «Альфа» вместе со следователями и сотрудниками СБУ подъезжают уже к Туровской, чтобы взять его штурмом».

После этого лидер партии "Батькивщина" Ю.ТИМОШЕНКО на своей странице в Twitter написала, что Служба безопасности Украины проводит обыск и изъятие центрального партийного сервера в офисе партии.