Коммунист обвиняет Тигипко в контрабанде

Народный депутат Украины Спиридон КИЛИНКАРОВ (фракция КПУ) обратился с депутатским запросом к генеральному прокурору Украины Виктору ПШОНКЕ «о совершении преступления вице-премьер-министром – министром социальной политики Украины Сергеем ТИГИПКО в связи с ввозом в Украину автомобиля контрабандным путем и необходимости привлечения его к уголовной ответственности».

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий запрос был оглашен Председателем Верховной Рады Владимиром ЛИТВИНЫМ на заседании парламента.

При этом детали запроса не объявлялись в сессионном зале.