Коммунист обвиняет Тигипко в контрабанде
12:30, 18 февраля 2011Политика
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Килинкаров обратился с запросом к Пшонке
Народный депутат Украины Спиридон КИЛИНКАРОВ (фракция КПУ) обратился с депутатским запросом к генеральному прокурору Украины Виктору ПШОНКЕ «о совершении преступления вице-премьер-министром – министром социальной политики Украины Сергеем ТИГИПКО в связи с ввозом в Украину автомобиля контрабандным путем и необходимости привлечения его к уголовной ответственности».
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий запрос был оглашен Председателем Верховной Рады Владимиром ЛИТВИНЫМ на заседании парламента.
При этом детали запроса не объявлялись в сессионном зале.
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