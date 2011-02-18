Блок Черновецкого шантажирует Попова?

Лидер Гражданского объединения «Новый Киев», председатель Социально-Христианской партии Зорян ШКИРЯК заявляет, что в столице приобретает размах очередной конфликт между Партией регионов и “командой ЧЕРНОВЕЦКОГО”, страдать от которого будут киевляне.

Как сообщает пресс-служба политика, об этом З.ШКИРЯК сказал, комментируя вчерашнее заседание Киевсовета.

«Вчера Киевсовет снял из повестки дня пленарного заседания два наиболее важных для киевлян вопроса - изменения в городской бюджет и Программу социально-экономического развития столицы. Депутаты не захотели решить вопрос с установлением надбавок к зарплатам медикам и учителям, выделением средств на социально важные проблемы столицы, разобраться с целым рядом первоочередных для города задач, которые нуждаются в немедленном финансировании», - отметил лидер «Нового Киева».

Политик объясняет игнорирование этих вопросов углублением конфликта внутри киевской власти.

«У всех этих интриг простое объяснение. Блоку Черновецкого в Киевсовета не дают вносить в повестку дня свои «шкурные» вопросы. Поэтому они фактически пошли на шантаж председателя КГГА Александра ПОПОВА», - сказал З.ШКИРЯК.

Он отметил, что противостояние между “командой ЧЕРНОВЕЦКОГО” и КГГА для Киева грозит очередным коллапсом, который отразится на жизнедеятельности города. З.ШКИРЯК считает, что некоторые представители Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО, немного остыв от первого страха быть арестованными за «дерибан» киевских активов, “снова воспряли духом”.

«Главная причина в том, что ПОПОВ и его команда оказались неэффективными управленцами, а город ввергся в еще больший социально-экономический «застой». За все просчеты ПОПОВУ придется отвечать лично перед ЯНУКОВИЧЕМ и вряд ли тот его похвалит. Этим и решили воспользоваться представители «мэра-невидимки», - заявил З.ШКИРЯК.

По убеждению лидера «Нового Киева», председателю КГГА жизненно необходимо было провести изменения в бюджет и принять Программу социально-экономического развития Киева.

“Потому что это последняя возможность «залатать дыры», чтобы хоть как-то удержать свой и так низкий рейтинг и спасти свое реноме перед Президентом. Именно это и стало предметом торга между черновецкими и ПР в Киеве. Мы вам - голоса за изменения в бюджет, вы нам - «наши вопросы». Ведь в Блоке Черновецкого прекрасно понимают, что без принятия этих ключевых документов ПОПОВ в должности не удержится. Следовательно, до следующей сессии Киевсовета пройдет очередной политический «аукцион», кто, кому, что и сколько”, - утверждает политик.

З.ШКИРЯК считает, что самым страшным при этом является то, “что и те, и другие делят один «кусок пирога», имя которому – Киев”.

Политик посоветовал киевской власти не заигрывать с киевлянами пустыми декларациями. “Хватит врать об успехах и «разрывать» Киев на куски. Люди долго могут терпеть, но терпение их не безгранично», - сказал З.ШКИРЯК.