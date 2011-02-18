Тимошенко призывает интеллектуалов почистить конюшни

Лидер партии «Батькивщина» Юлия ТИМОШЕНКО заявляет о необходимости объединения интеллектуалов вокруг стратегической программы развития Украины.

Как сообщает сайт Ю.ТИМОШЕНКО, об этом она заявила вчера в эфире телеканала ТВі.

«Нам с вами один раз нужно набраться мужества, интеллекта и сделать не только площадные революции, которые у нас хорошо получаются, мирно и красиво, а один раз сделать интеллектуальную революцию», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лидер партии «Батькивщина» убеждена, что к выборам интеллектуальная среда должна разработать проект собственной страны, который будут воплощать в период после выборов.

"Нам нужно сделать интеллектуальную революцию, сделать проект собственной страны до выборов, знать, как должен выглядеть порядок, в котором мы хотим жить, а это новая Конституция, и проголосовать за те правила жизни, которые мы хотим видеть, а не за очередные лица политиков. Тогда правосудные суды и в действительности независимые следователи и будут залогом того, что нужно будет преступников карать, а не политиков", - подчеркнула она.

Отвечая на вопрос, когда Украина может стать членом Евросоюза, Ю.ТИМОШЕНКО отметила: "Думаю, тогда, когда мы по-настоящему этого захотим".

«Я убеждена, что Украина станет членом европейской семьи. Я думаю, что сегодня и Европа была бы готова Украину поддержать. А вопрос сегодня в том, что Украина двигается в обратном направлении. Кто за нас сделает нашу внутреннюю работу? Кто за нас почистит конюшни?", - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Кроме того, лидер партии "Батькивщина" считает, что украинцы должны избавиться от комплекса второсортности.

«Если мы чувствуем комплекс второсортности, мы все – на коленях. И, как сказала Лина КОСТЕНКО, это плохая позиция для старта. Поэтому я хотела бы, чтобы на генетическом уровне это чувство исчезло», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО

Она напомнила, что культивирование этого свойства в характере украинцев не имеет исторических корней.

«Географический центр Европы находится в Украине, в Закарпатье. Когда еще нигде не было Конституции, в Украине родилась первая Конституция – Пилипа Орлика, это было, если я не ошибаюсь на 70 лет раньше, чем Конституция Соединенных Штатов Америки. И когда у нас была Запорожская Сечь – это, по сути, республиканская организация, вокруг еще были монархии, и никто не думал о свободе, об избрании лидеров, о других важных демократических составляющих. Поэтому нам, украинцам, которые на своей территории имели, по сути, рождение половины человечества, чувствовать комплекс второсортности – это уже патология», - считает Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время, лидер партии «Батькивщина» иронически заметила, что только действующая власть должна чувствовать комплекс второсортности. «Вот власть наша, действительно, должна была бы чувствовать комплекс второсортности среди нормальных людей украинцев, но почему-то ей это в голову не приходит», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.