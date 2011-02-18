Тимошенко: ко мне испытывают недоверие, и правильно

Лидер ВО "Батькивщина" Юлия ТИМОШЕНКО считает невозможным объединение с теми якобы оппозиционными силами, которые контролирует Партия регионов.

"У них есть "агрессивная оппозиция", радикальная, которую они выращивают, чтобы людей пугать. У них есть "конструктивная оппозиция", которую они показывают тем, кто хочет видеть такую. Но все это, по существу, департаменты Партии регионов. А можно объединяться с департаментами Партии регионов? Нет", - сказала Тимошенко в интервью телеканалу ТВi.

Отвечая на вопрос, когда Украина может стать членом Евросоюза, Юлия ТИМОШЕНКО отметила: "Думаю, когда мы по-настоящему этого захотим".

"Я убеждена, что Украина станет членом европейской семьи, я думаю, что сегодня и Европа была бы готова Украину поддержать. А вопрос сегодня в том, что Украина идет в обратном направлении. Кто за нас сделает нашу внутреннюю работу? Кто за нас почистит конюшни?" - отметила она.

В то же время лидер партии "Батькивщина" считает, что каждая страна в выборе своих лидеров должна руководствоваться национальными интересами, а не симпатиями соседних государств. "Я не хочу, чтобы собственно в Украине политики высшего уровня были пятой колонной, троянскими конями, теми людьми, через которых проводят антиукраинскую политику. И очень правильно, что в некоторых соседних государствах ко мне испытывают недоверие, потому что через меня провести любую политику, кроме украинской, невозможно", - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.