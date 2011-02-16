В "Батькивщине" заметили, что клерки ГПУ противоречат Генпрокурору

В партии «Батькивщина» уверены, что следователи Генеральной прокуратуры руководствуются позицией Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, запрещая лидеру БЮТ, экс-премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО поездку в Брюссель.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении пресс-службы "Батькивщины" по поводу информации Генпрокуратуры о том, что отказ Ю.ТИМОШЕНКО в удовлетворении ее ходатайства относительно возможности осуществить поездку за границу является самостоятельным решением следователя ГПУ, а не Президента Виктора ЯНУКОВИЧА.

«Такие заявления клерков ГПУ противоречат принципиальным подходам руководителя этого ведомства, генерального кума Украины господина ПШОНКИ. Хотелось бы напомнить, что именно ПШОНКА в день своего назначения публично и с гордостью заявил на всю страну: «Я как генпрокурор - член команды по выполнению всех тех решений, которые принимает Президент», - отметили в пресс-службе «Батькивщины».

По словам членов “Батьквищины”, нынешняя позиция Генпрокуратуры - “быть полностью зависимой от воли Президента, самоотверженно служить не законам и Конституции, а лично ЯНУКОВИЧУ”.

“Именно так Генеральная прокуратура и ее следователи действуют во всех вопросах, в том числе о запрете на визит Юлии ТИМОШЕНКО в Брюссель”, - заявляют в “Батькивщине”.