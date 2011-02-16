Клинтон призвала власть Украины услышать собственный народ

Государственный секретарь США Хилари КЛИНТОН призвала Украину искать взаимопонимание с представителями гражданского общества и укреплять демократические институты, а также улучшать инвестиционный климат и условия ведения бизнеса.

Как сообщает Радио «Свобода», об этом Х.КЛИНТОН заявила на встрече с министром иностранных дел Украины Константином ГРИЩЕНКО. Встреча состоялась 15 февраля в Государственном департаменте США в рамках третьего заседания Комиссии по стратегическому партнерству США-Украина. Стороны подтвердили важность поддержки отношений между Украиной и Соединенными Штатами на уровне стратегического партнерства.

Госсекретарь США отметила, что обсудила с главой МИД Украины пакет вопросов, касающихся двустороннего сотрудничества.

«Со времени, когда мы начали эти встречи в декабре 2009-го, Комиссия по стратегическому партнерству между нашими странами работала над разработкой и воплощением конкретных действий, направленных на улучшение жизни людей обеих стран.

Представительство Украины на таком высоком правительственном уровне сегодня является четким сигналом для нас о намерении Украины достичь прогресса в нашей работе. Мой разговор сегодня с министром ГРИЩЕНКО касался стоящих перед нами вызовов. Мы обсудили много вопросов, включая дальнейшее сотрудничество в вопросе нераспространения ядерного оружия, а также нашу поддержку намерений Украины усиливать демократию и верховенство права, сотрудничество по таким глобальным делам, как безопасность пищи и борьба с ВИЧ/СПИДом», - сказала Х.КЛИНТОН.

Кроме того, по словам Госсекретаря США, они обсудили шаги по оказанию помощи Украине в разработке собственных энергоносителей и привлечения частных заграничных инвестиций, в частности из Соединенных Штатов.

В свою очередь, К.ГРИЩЕНКО, сказал, что Украина полагается на поддержку Соединенных Штатов в достижении амбициозных планов на пути к евроинтеграции.

«Украинская делегация передаст послание и мнение американской стороны в Киев. Мы также надеемся, что наши тезисы, которые мы сегодня озвучили и обсудили, будут услышаны в Вашингтоне», - сказал министр.