Поживанов знает, кто «дал задание его посадить»

В администрации президента, Генпрокуратуре и правительстве Украины заверяют, что политические преследования - это персональное задание первого человека страны.

Об этом заявил экс-глава Госкомрезерва Михаил Поживанов в эфире ТВi, отвечая на вопрос, подтверждает ли он свое предыдущее заявление о том, что существует список из 100 лиц, являющихся неугодными нынешней власти в Украине.

"Мне других фамилий не называли. Поверьте, я разговаривал с людьми, которые работают в администрации президента и занимают очень высокие посты, и в Генпрокуратуре и в правительстве Украины, и все они сказали: к сожалению, мы ничем не можем помочь, поскольку это персональное задание первого человека страны на сегодня", - заявил он.

Поживанов также считает, что одной из причин его преследования может быть попытка отдельных политиков "зачистить" избирательные округа накануне изменения системы выборов в парламент.

"Я не исключаю и другой вопрос: те люди, кто мог бы баллотироваться по тем, или иным округам... Я убежден, что эта власть перейдет как минимум на смешанную систему, и будет зачищать округа", - отмечает он.

"Округ, за который я отвечал в блоке Юлии Тимошенко в Одесской области, даже на последних выборах - что парламентских в 2007 году, что на последних президентских выборах - показал очень неплохие результаты. И реально, я считаю, что мне конкурентов в этих районах Одесщины просто нет, поэтому, я и такой не исключаю вариант", - заявил экс-чиновник.

Как известно, СБУ возбудила уголовное дело против Поживанова: его обвиняют в хищении государственных средств в сумме почти 35 миллионов гривен. Поживанов был объявлен в розыск.

Экс-чиновник заявил, что будет просить политического убежища в Австрии, если украинские следователи объявят его в международный розыск.

Украинская правда