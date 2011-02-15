Янукович посоветовал Добкину заняться имиджем

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ дал поручение председателю Харьковской облгосадминистрации Михаилу ДОБКИНУ для привлечения инвестиций разработать имиджевую программу региона.

Как передает корреспондент УНИАН, такое поручение Президент дал в ходе расширенного заседания Регионального комитета по экономическим реформам в Харькове.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что реальной проблемой, которая существует сегодня в регионах, является отсутствие надлежащей инфраструктуры для привлечения инвестиций. В частности, он отметил необходимость информационного обеспечения инвестиционной деятельности.

«Любой инвестор, которого вы будете приглашать к себе, он приедет к вам, и сразу встанет вопрос: ваша карточка, визитка области. Эта информация должна быть разработана на разных носителях информационных, и она у вас должна быть. Кроме того, безусловно, нужно искать возможность, как ее распространять, эту информацию о регионах», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Президент подчеркнул, что для распространения информации о своих экономических возможностях регион должен принимать участие в инвестиционных форумах. Также, по мнению В.ЯНУКОВИЧА, на Харьковщине должна быть организована учеба менеджеров, которые будут иметь необходимые знания для работы с инвестициями.

«Дальше уже проведение и участие в разных инвестиционных форумах. Создание инфраструктуры, проведение в регионе выставочного центра, специализированного, подготовка базы и создание имиджевой программы региона. Украина – это государство регионов, и каждый регион имеет свои привлекательные стороны, имеет особенности, разная инфраструктура, разная структура экономики», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По его мнению, такая работа позволит потенциальному инвестору понять, насколько «вы способны создать те условия, о которых он мечтает».

«Я просил бы вас поработать в этом направлении, хотя я знаю, что эта работа уже в регионе идет, но она не настолько на высоком уровне организована, как, мне кажется, этого заслуживает Харьковщина. Имиджевая программа даст возможность вам здесь на месте самим увидеть ваши новые возможности», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.