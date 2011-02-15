Кивалов решил «сбить» из коллеги-нардепа 165 тысяч моральной компенсации

Представители ряда киевских общественных организаций обещают проводить акции протеста с тем, чтобы народные депутаты пересмотрели судебную реформу, поскольку, по мнению общественных активистов, она направлена не на защиту интересов граждан, а на удовлетворение потребностей отдельных политических групп и персоналий.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил редактор интернет-сайта "sprotіv.org" Вадим ГЛАДЧУК.

"Мы видим сегодня, что решения судов после этой реформы не имеют ничего общего с защитой интересов граждан", - сказал он, заметив также, что еще до выводов Венецианской комиссии о несовершенстве украинской судебной реформы первым заявил народный депутат Игорь ПЛОХОЙ, сказав, что "судебная реформа произошла не в интересах общества, а интересах одного лица - Сергея КИВАЛОВА". По его словам, многих насторожило то, что по инициативе С.КИВАЛОВА кардинально изменяется состав судей в Украине. Как отметил депутат, С.КИВАЛОВ заявил, что необходимо «обнулить» кадровый резерв Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

«Дело в том, что образование судьи можно получить лишь в двух отечественных вузах. Один из них, Одесская национальная юридическая академия, принадлежит КИВАЛОВУ. То есть, кандидатов в судьи, которые сдали экзамен в Высшей квалификационной комиссии судей по старому законодательству, которые были вынуждены ожидать открытия судейской вакансии, теперь в судах не будет. А будут выпускники вуза, который принадлежит КИВАЛОВУ. Мало того, что грамотные и опытные претенденты на должность судей не смогут работать в судах, мало того, что теперь на ответственные должности судей придут необстрелянные юнцы, которые абсолютно не знакомы с практикой. Так хуже всего то, что они, как выпускники Одесской национальной юридической академии, лично подконтрольны КИВАЛОВУ Сергею Васильевичу», -- сказал И.ПЛОХОЙ. В контексте этого он также сообщил, что С.КИВАЛОВ обратился в Приморский районный суд Одессы с иском, в котором просит взыскать с И.ПЛОХОГО 165 тысяч гривен моральной компенсации за высказанные выше доводы. "Я ожидаю, что завтра этот иск в Приморском суде мною будет проигран. Тем самым мы докажем, что в Украине суд "для КИВАЛОВА" и "для ПЛОХОГО". Я хочу всему обществу показать, как действует новая система правосудия", - сказал И.ПЛОХОЙ.

"Нас очень беспокоит ситуация в судах, которая сложилась после проведения так называемой судебной реформы. Мы будем проводить акции для ее пересмотра», - отметил В.ГЛАДЧУК, добавив при этом, что также является недопустимым, когда создается монополия для подготовки судей только в двух вузах страны - в Одесской и Харьковской юридических академиях. По убеждению В.ГЛАДЧУКА, это свидетельствует о наличии личной заинтересованности со стороны С.КИВАЛОВА, который, по его данным, является одновременно президентом Одесской национальной юридической академии.

В то же время присутствующий на пресс-конференции народный депутат Валерий БОНДИК заметил, что "судебная реформа должна была произойти и она состоялась и не в интересах одного человека, а в интересах общества". По его словам, судебная реформа может кого-то не устраивать, но она не закончилась и будет продолжаться, а какой будет результат - покажет время. В свою очередь, продолжая тему, другой депутат, Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО отметил, что "все сегодня говорят, что судьи должны получать профессию в специальных заведениях". "Определены для этого два учебных заведения. Что здесь плохого?" – заметил он, добавив, что С.КИВАЛОВ "не совмещает должности, а является лишь почетным президентом Одесской юридической академии".