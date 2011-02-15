Януковича в Харькове перепутали с Ющенко

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что ракетокосмическая отрасль Украины нуждается в реформировании и модернизации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в Харькове в ходе расширенного заседания Регионального комитета по экономическим реформам после посещения научно-производственного предприятия «Хартрон-Аркос», которое специализируется на производстве систем управления ракетных комплексов и космических аппаратов.

Президент отметил, что Харьков – «это мозговой центр ракетной отрасли, и не только Украины», «это центр машиностроения».

По словам В.ЯНКОВИЧА, необходимо значительное внимание обратить на развитие именно этих отраслей, поскольку именно здесь возможно самое быстрое внедрение инновационных технологий.

По его мнению, в стране необходимо создать надлежащие условия для внедрения инновационных технологий в производство, расширить внутренний рынок потребления за счет развития машиностроительного комплекса.

Президент считает, что развитие отечественного машиностроения позволит повысить уровень благополучия граждан, а также улучшить международный престиж Украины.

«Нам нужно сделать собственный, самый современный ракетный комплекс, и мы это сделаем», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

Перед началом расширенного заседания Регионального комитета по экономическим реформам ведущий объявил о присутствии на заседании Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО. Через определенное время ведущий исправил ошибку, и объявил о присутствии на собрании Президента Виктора ЯНУКОВИЧА.