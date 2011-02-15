В OSW считают преждевременным говорить о "путинизации" Украины

Нынешняя власть в Украине во главе с Виктором ЯНУКОВИЧЕМ допускает в борьбе с оппозицией нарушения демократических стандартов, но на сегодняшний день еще нет оснований говорить о «путинизации» государства.

Об этом сказано в анализе Центра восточных исследований (OSW, Варшава), который имеет в своем распоряжении УНИАН.

«На сегодняшний день нет оснований, чтобы говорить о «путинизации» украинской политической жизни или о выборе «белорусского пути», - отметил эксперт Тадэуш ОЛЬШАНСКИЙ.

По его мнению, действия демократически избранной власти вписываются в общепринятые в Украине правила политической игры.

Т.ОЛЬШАНСКИЙ назвал правдоподобными коррупционные обвинения в адрес бывших правительственных чиновников, в том числе бывшего премьер-министра и лидера оппозиционной партии Юлии ТИМОШЕНКО, в связи с широким распространением коррупции в Украине в целом.

В то же время аналитик обратил внимание, что в рамках широкой рекламируемой борьбы с коррупцией арестовываются главным образом представители оппозиции, а не, например, чиновники, которые способствовали передаче в собственность нынешнему Президенту В.ЯНУКОВИЧУ государственной резиденции «Межигорье».

Эксперт также отметил, что власть осторожно подходит к акциям протеста и привлечению к ответственности за коррупцию чиновников.

«(...) милиция ведет себя достаточно сдержанно по отношению к уличным акциям протеста, а действия власти к оппозиции сводятся к злоупотреблению временным задержанием, прослушиваниями и тому подобное. Сложно, однако, говорить о преследованиях», - написал аналитик.

Т.ОЛЬШАНСКИЙ также заметил, что власти удалось обратить в свою пользу разочарование украинцев от управления государством «помаранчевой командой», оживить среди них ассоциации девяностых годов «неуверенности и страха из-за демократии», предлагая, вместо этого «прагматизм и эффективность».

«В то же время самым важным кажется то, что политические группы, которые держат власть в Украине, почувствовали себя безнаказанными, что может привести к интенсификации действий для ограничения демократических механизмов», - резюмировал аналитик.