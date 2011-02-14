Немецкая пресса проехалась по Пшонке и Головину

"Во главе Конституционного суда и Генпрокуратуры в Украине – выходці из Донецкой области, оплота действующего президента. Конституционный суд пересматривает свои же решения, которые не устраивают Януковича, а Генпрокуратура под лозунгом «борьбы с коррупцией» преследует оппозиционных деятелей. Сегодня она не гнушается уже даже делами против родственников неугодных – как в случае с председателем Верховного суда Василием Онопенко", - пишет немецкая Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«В начале февраля генпрокуратура Украины сделала невинное сообщение. Нет, сообщила она, это не отвечает действительности, что относительно председателя Верховного суда Василия Онопенко ведется расследование по уголовному делу», – пишет автор статьи Конрад Шуллер. «Мол, господин Онопенко никогда не проходил подозреваемым или обвиняемым. Такие заявления прокуратуры в Украине сегодня имеют особое значение, потому что под лозунгом «борьбы с коррупцией» арестованы многие прежние правительственные чиновники и теперешние оппозиционные деятели, а Василий Онопенко раньше был народным депутатом во фракции Юлии Тимошенко. ЕС и США видят в таких действиях власти попытки давить на оппозицию с помощью «выборочного правосудия», отмечает Конрад Шуллер.

Что касается случая Онопенко, говорится в статье, то прокуратура забыла указать в сообщении, что возбуждено уголовное дело против одной из его дочек и ее мужа, а другой зять Онопенко – арестован. Последние действия прокуратуры против председателя Верховного суда Украины и членов его семьи являются лишь частью большой картины под названием «Подчинение судопроизводства», а кистью при этом водит администрация президента, утверждает Конрад Шуллер.

Автор напоминает, что со времени прихода к власти год назад, Виктор Янукович осуществил несколько шагов, чтобы прибрать к рукам судебную систему: контролируемый им парламент урезал полномочия именно Верховного суда Украины, который в 2004 году признал фальсификации на выборах в интересах Януковича и который сегодня возглавляет Онопенко; выросла роль Высшего совета юстиции, в который сразу же назначили верных президенту людей; Конституционный суд начал пересматривать свои же решения, которые не нравились президенту, а судьи, которые не выдержали давления власти, вынуждены были уйти с должностей. А возглавил Конституционный суд прежний кагєбєшник Анатолий Головин, который происходит из оплота Януковича – Донецкой области, отмечает автор статьи. При этом Конституционный суд всегда склонялся к тому, чтобы выполнять желание власти, а когда было непонятно, где располагается центр власти, то судьи брали больничные и выжидали с решением, пока ситуация не прояснится.

После принятия решения, которое позволило формировать большинство в парламенте из отдельных депутатов, а не фракций, 30 сентября суд «окончательно открыл Януковичу все каналы осуществления власти», отмечает Конрад Шуллер. Суд отменил конституционную реформу времен Оранжевой революции, которая урезала полномочия президента.

Генпрокуратура и СБУ взялись преследовать оппозиционных деятелей. При этом решающую роль играют кадровые решения президента: во главе прокуратуры тоже стоят люди из Донецка – Виктор Пшонка и Ренат Кузьмин. И если последний запомнился недавним исполнением бандитской песни «Мурка», то биография Пшонки богата деталями, которые могут стать материалом для триллера. «Когда Пшонка был прокурором Донецкой области (а Янукович – председателем обладминистрации), был убит журналист, который писал о криминальных связях сына Пшонки», – отмечает Конрад Шуллер. В итоге убийство списали на бомжа, который вскоре умер от отравления, а сын Пшонки сегодня – народный депутат от Партии регионов и неприкосновенный.

Теперь Пшонка, Кузьмин и глава СБУ Валерий Хорошковский – ответственны за уголовные дела против оппозиции. «Их учреждение приказывает арестовывать членов семей неугодных судей, оппозиционных политиков, а также прежних министров, проводит допросы Юлии Тимошенко», – пишет Конрад Шуллер. В каком духе они руководят своим независимым учреждением, Виктор Пшонка недавно описал с шокирующей откровенностью: «Как генпрокурор, я принадлежу к команде, которая имеет задание выполнять все решения президента», приводит автор статьи слова генерального прокурора.

Inozmi.Glavred