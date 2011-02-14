Ежель о перебоях с питанием солдат: это буря в стакане

Правительство рассмотрит вопрос повышения денежного содержания личного состава.

Об этом сообщил министр обороны Михаил Ежель в интервью телеканалу "Интер".

"Принято решение... И я думаю, что в этот понедельник вопрос будет уже поднят на правительстве о повышении денежного содержания. Мы планируем увеличить в 2-2,5 раза денежное содержание личного состава, который выполняет миротворческие задания", - заявил он.

Комментируя ситуацию с перебоями в обеспечении питанием военнослужащих, министр заявил, что "это не что иное, как буря в стакане, которую создала одна фирма".

"Она (фирма) все средства, которые вложила в питание личного состава в судебном порядке возместит. Нет никаких вопросов", - добавил Ежель.

Украинская правда