Литвин успокоил: «определенный цензор» сидит в каждом

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН не видит серьезной угрозы свободе слова в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, такой вывод можно сделать из того, что он сказал во время встречи с победителями 13-го Национального конкурса школьных газет, проведенного Национальным союзом журналистов Украины.

«Даже если было бы желание надеть уздечку на СМИ, то этого никто не сможет сделать», - сказал В.ЛИТВИН, отметив, что «процесс зашел чрезвычайно далеко».

По его словам, сегодня в этой сфере опасность заключается в том, что практически все ведущие негосударственные СМИ могут выполнять «волю патрона, особенно в процессе выяснения, в первую очередь, экономических и политических отношений».

Он отметил, что здесь важно «законодательно отделить бизнес от возможности влиять на журналиста». «Одни рассматривают СМИ в качестве бизнеса, другие – в качестве политического прикрытия. Вот как отделить, чтобы журналист был непривязан и непринуждаем к выполнению заказов», - подчеркнул В.ЛИТВИН.

Он также отметил, что возникает вопрос, «как отделить редакционную политику от владельца».

По словам спикера, возникает вопрос и о самоцензуре, поскольку «мы все в себе имеем определенного цензора».

В.ЛИТВИН отметил, что очень важно «свободу слова не поставить на службу финансово-промышленным группам, политическим образованиям, которые часто являются продолжением этих финансово-олигархических группировок».

При этом он высказал мнение, что не власть должна обеспечивать свободу слова. «Если общество будет надеяться на то, что власть им обеспечит демократию, то это общество не имеет перспективы», - сказал председатель ВР.

По его словам, в государстве должно быть общественное мнение, общественная позиция, должны действовать институты гражданского общества.