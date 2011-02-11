Янукович хочет, чтобы следующая власть выполняла его обещания

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что в пятилетней перспективе для Украины важно обеспечить преемственность власти.

Об этом В.ЯНУКОВИЧ сказал в интервью BBC World, текст которого обнародован сегодня на украиноязычной редакции сайта “Би-Би-Си. Мой мир”.

“Очень важно за эти пять лет сохранить политическую стабильность – это главное условие. Дальше очень важно, чтобы была преемственность власти, которая имела бы возможность продолжить эти реформы и выполнять наши международные обязательства перед нашими партнерами. Речь идет о процессе европейской интеграции, который предопределяет реформирование нашей страны, это то домашнее задание, которое должна делать Украина”, - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

При этом он выразил уверенность в том, что “через 5 лет страна уже будет другой, она будет более современной, будет более приближенной по европейским стандартам, и я убежден в том, что это пойдет на пользу украинскому народу”.