Кравченко: коммунисты еще не исчерпали все возможности

Народный депутат, первый секретарь Донецкого обкома Коммунистической партии Украины Николай КРАВЧЕНКО утверждает, что коммунисты будут в составе парламентского большинства, пока не решат языковой вопрос.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Донецке.

По словам Н.КРАВЧЕНКО, КПУ вошла в коалицию, чтобы не допустить прихода во власть правых политических сил.

«Мы - не политические авантюристы, мы четко понимаем, что союз этот ситуативно-временный. И мы четко обозначили, почему мы пришли в большинство, мы преследовали одну задачу – устранение националистов от власти. Иначе эта ниша была бы занята или «Свободой», или еще кем-то», - заявил Н.КРАВЧЕНКО.

При этом он добавил, что на пленуме КПУ было решено, что партия должна оставаться в большинстве для достижения своих целей.

«Мы четко обозначили круг вопросов, которые мы хотим решить через большинство. Мы никогда не говорили о том, что мы будет голосовать за все подряд. И ни один законопроект без детальной проработки того, не вредит ли он нашим программным и идеологическим установкам, мы не голосовали. Для них (для Партии регионов) не было неожиданностью, что за их кодексы мы голосовать не будем», - сказал народный депутат.

Н.КРАВЧЕНКО подчеркнул, что коммунисты еще не исчерпали все возможности повлиять на ситуацию в стране, находясь в большинстве.

«У нас есть еще возможность добиться решения языковой проблемы. Нас тревожит, что не такие решительные действия в отношениях с Россией. Сейчас идет период раскачивания: то к Западу, то к Евросоюзу, то зондаж по Китаю», - сказал народный депутат.