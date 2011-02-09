Тимошенко: Если ГПУ меня день не увидела, то у нее день пропал

Лидер партии “Батьківщина”, экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает формальным свой сегодняшний допрос в Генеральной прокуратуре.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня после очередного допроса в Генпрокуратуре.

“У меня создается впечатление, что если Генеральная прокуратура меня день не увидела, то у нее день пропал. Я так и не поняла, чего меня приглашали. Мне поставили пять вопросов, на которые я уже отвечала не один раз”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Экс-премьер уточнила, что сегодняшний допрос проходил в рамках возбужденного против нее уголовного дела относительно закупки транспортных средств для сельской медицины.

“Совсем формальный вызов. Я думаю, что единственное задание, которое они ставят, они хотят, чтобы я не имела возможности и времени ездить и общаться с людьми. Я убеждена, что они сейчас зашли в тупик, и они не понимают, что им делать”, - считает она.

Ю.ТИМОШЕНКО убеждена в надуманности обвинений и в необходимости закрытия обоих уголовных дел. “Фальшивые дела надо закрывать, потому что когда они разобрались, то у них просто не с чем идти к суду и к обществу. С другой стороны, уже и закрывать дела – это не выполнить задание ЯНУКОВИЧА. Мне, честно говоря, жаль прокуроров, что они оказались в такой сложной ситуации”, - добавила экс-премьер.