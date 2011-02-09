ГПУ снова вызывает Тимошенко
11:02, 09 февраля 2011Политика
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Сегодня, 9 февраля, лидера партии «Батьківщина» Юлию ТИМОШЕНКО на 12.00 вызывают в Главное следственное управление Генеральной прокуратуры Украины.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе БЮТ.
Как известно, Ю.ТИМОШЕНКО инкриминируют использование во время кризиса части средств, выделенных в рамках Киотского протокола, для выплаты пенсий.
Адрес: ул. Борисоглебская, 18/17.
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