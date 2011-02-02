Идет захват церквей УПЦ Киевского патриархата на Сумщине

В Сумской области семь руководителей организаций политических партий и общественных организаций обратились к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ с призывом принять меры для прекращения захвата в регионе церквей УПЦ Киевского патриархата.

Как передает корреспондент УНИАН, обращение подписали председатель областной организации Народного Руха Украины Сергей БУТЕНКО, председатель областного общества "Просвіта" Алексей ШЕВЧЕНКО, председатель областного общества "Мемориал" имени Василия Стуса Светлана ДУБРОВСКАЯ, краевой атаман Украинского казачества Николай КОБОЗЕВ, председатель Свободного профсоюза "Воля" Юрий КОНДРАТЕНКО, председатель облорганизации ВГО "Молодой Народный Рух" Андрей РЫБАЛКО и председатель Союза украинской молодежи "Сумщина" Андрей БУКИН.

«Общественные организации Сумской области, поддерживая заявление Патриарха Киевского и всея Руси-Украины ФИЛАРЕТА от 30 декабря 2010 года, обеспокоены многочисленными фактами посягательства на законные права и интересы верующих Украинской Православной Церкви Киевского патриархата в пользу Украинской Православной Церкви (Московского патриархата)», - говорится в заявлении.

В частности, подписанты напомнили, что 25 мая 2010 г. в городе Шостка был совершен поджог храма Святой Троицы общины УПЦ КП. Кроме того, 2 июня 2010 г. в селе Юнаковка Сумского района представители УПЦ (МП) самовольно захватили храм УПЦ КП. Также 16 июня 2010 г. Сумская епархия УПЦ (МП) заявила о, так называемом, "переходе в лоно канонической церкви" Свято-Покровской общины с. Кияница Сумского района (хотя община никакого решения не принимала) и захватила храмовое помещение. А в ноябре 2010 г. в село Груновка Краснополького района, где с 1995 года действует община УПЦ КП, прибыла группа лиц, представившихся представителями Партии регионов и УПЦ (МП). Они вели агитацию против УПЦ КП и убеждали общину села переходить в УПЦ (МП), а в декабре 2010 г. была проведена подобная агитация среди прихожан Свято-Екатериненской церкви с. Хоружевка Недригайловского района. Подобная информация постоянно поступает от верующих и духовенства УПЦ КП из других районов области.

«В последнее время на территории области постоянно задерживается регистрация приходов УПЦ КП государственной администрацией, а в некоторых районах области (Глуховский, Путивльский, Ахтырский, Роменский и других) все культовые сооружения переданы в одностороннем порядке УПЦ (МП). На обращения к председателю Сумской ОГА Юрию ЧМЫРЮ с требованием обеспечить в Сумской области соблюдение Закона Украины "О свободе совести и религиозных организациях" представители общественности получают лишь протокольные ответы с заверениями о "равном отношении ко всем конфессиям".

Убеждены, что Сумская область должна перестать быть регионом церковного рейдерства и систематического нарушения конституционных прав и свобод православных граждан», - заявляют авторы заявления.

«Иначе дальнейшая реализация планов иностранного духовного центра по уничтожению УПЦ КП грозит дестабилизацией религиозной ситуации в государстве и противостоянием в обществе. Попытки захвата храмов УПЦ КП могут привести к обострению противостояния между сторонниками УПЦ КП и УПЦ (МП), что может иметь непредвиденные последствия», - подчеркивается в заявлении.

Руководители организаций политических партий и общественных организаций Сумской области выразили уверенность в том, что «дальнейшее развитие Украинского государства возможно лишь при условии понимания и сохранения мира и согласия между православными гражданами Украины».

«Обращаемся к Вам, как к Президенту Украины, с просьбой защитить законные конституционные права и интересы православных верующих Сумской епархии УПЦ КП и прекратить попытки давления на духовенство и захват православных храмов со стороны сторонников УПЦ (МП). Призываем Вас продолжать политику равного и сбалансированного отношения к религиозным конфессиям, которую вели все Ваши предшественники на посту Президента Украины», - сказано в тексте документа.

Между тем в Сумской епархии УПЦ КП заявляют об очередной попытке захвата храма. «В городе Конотоп верующие УПЦ КП круглосуточно дежурят возле Свято-Николаевского храма, опасаясь рейдерской атаки со стороны УПЦ (МП)», - сообщает официальный сайт епархии.

Свято-Николаевский храм в Конотопе – это одна из самых давних деревянных казацких церквей в Сумской области: во времена СССР ее переделали в клуб, затем храм долгое время стоял пустотой, но прихожане своими силами восстановили его, провели ремонтные работы, украсили и провели благоустройство окружающей территории. Однако в пресс-секторе управления СБУ в Сумской области сообщили, что в спецслужбу не поступали никакие заявления относительно ситуации вокруг этого храма.