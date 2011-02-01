Наша Украина призывает Азарова завершить то, что начал Ющенко

Политическая партия «Наша Украина» призывает правительство безотлагательно приступить к реализации Брюссельского заявления о модернизации украинской газотранспортной системы.

Об этом идет речь в переданном УНИАН пресс-службой партии заявлении “Нашей Украины”.

Партия подчеркивает, что Украина должна реализовывать проект вместе с Европейским Союзом и другими заинтересованными сторонами, включая Россию, участие которых предусмотрено упомянутым документом.

В заявлении «Наша Украина» выразила поддержку последовательной позиции ЕС относительно готовности принимать участие в модернизации украинской ГТС.

В партии напоминают, что в результате переговоров, проведенных по инициативе экс-президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, Европейский Союз и три самые влиятельные международные финансовые института, подписав с Украиной Брюссельское совместное заявление 23 марта 2009 года, официально выразили свое согласие относительно участия в модернизации украинской ГТС по стандартам и правилам ЕС на уровне с другими заинтересованными сторонами.

«С тех пор правительство Украины, невзирая на смену персоналий, к сожалению, не обеспечило реализации Брюссельского заявления – сделано слишком мало или ничего для организации и выполнения работ по модернизации ГТС», - говорится в заявлении.

По мнению нашеукраинцев, часто такая позиция украинской стороны объяснялась особым отношением России к этому проекту. «И, в конце концов, проявилась в том, что Россия продвигает другие газотранспортные проекты в обход Украины – «Северный» и «Южный» потоки», - замечают в партии.

В заявлении отмечается, что Европа ради собственной безопасности, воспринимая эти обходные маршруты как факт, в то же время заинтересована в развитии маршрутов через территорию Украины, которые являются наиболее оптимальными и наименее затратными.

«Безусловно, вопрос об использовании украинских транзитных маршрутов будет решаться и Украиной, и ЕС как потребителем, и Россией как поставщиком газа. В этом контексте Украина будет восприниматься как надежный партнер при условии, что техническое совершенство и европейские нормы управления нашей ГТС будут убедительными аргументами. В таком случае украинские маршруты будут иметь высокие шансы и в дальнейшем оставаться ключевыми для транзита газа с востока на запад», - подчеркивает «Наша Украина».

В партии отмечают, что без модернизации собственного газового сектора, включая ГТС, Украина будет терять свои шансы, и по объективным причинам перестанет быть транзитером газа в Европу.

«Модернизация ГТС – главное условие сохранения транзитного потенциала страны», - подчеркивается в заявлении.