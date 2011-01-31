В Одесской организации ПР бунт?

Сегодня 3-я сессия Одесского городского совета шестого созыва утвердила Александра ОРЛОВА заместителем городского головы по деятельности исполнительных органов горсовета и ввела его в состав горисполкома.

Как передает корреспондент УНИАН, решение принято абсолютным большинством голосов: 106 - «за», 1 - «против. За утверждение А.ОРЛОВА проголосовала и фракция Партии регионов, несмотря на рекомендацию совета Одесской городской организации Партии регионов от 21 января не голосовать за эту кандидатуру. Напомним, 21 января городская организация ПР также обнародовала решение об исключении и.о. вице-мэра А.ОРЛОВА из рядов ПР «за конфликт с Управлением охраны памятников культурного наследия облгосадминистрации и несдержанность в публичных заявлениях».

Присутствующие на сессии депутаты фракции ПР в горсовете воздерживались от комментариев, а на просьбу УНИАН объяснить мотивы голосования, говорили, что голосуют так, как считают нужным.

Как сообщал УНИАН, 19 января и.о. вице-мэра Одессы А.ОРЛОВ подверг резкой публичной критике начальника управления по вопросам охраны объектов культурного наследия Одесской облгосадминистрации Н.ШТЕРБУЛЬ в связи с нашумевшим делом о реконструкции 52 фасадов аварийных зданий центра города. А.ОРЛОВ заявил на официальном веб-сайте Одесского горсовета о «наглой лжи», «заинтересованности в происходящем» и «попытке оправдать фирму-реставратора» со стороны определенных чиновников.

В свою очередь, Н.ШТЕРБУЛЬ прокомментировала это так: «А.ОРЛОВ - молодой и неопытный чиновник, который неглубоко и непрофессионально оценил ситуацию. И в 2010 году, когда начинались эти работы (реставрация фасадов аварийных зданий-памятников культуры в историческом центре Одессы - УНИАН), и в данное время городские и областные власти едины в понимании того, что эти реставрационные работы необходимы... Поэтому такие заявления не помешают нам делать свою работу по сохранению лица нашего города».

21 января городской председатель Одессы Алексей КОСТУСЕВ и глава Одесской ОГА Эдуард МАТВИЙЧУК обнародовали совместное заявление, в котором уверяют одесситов, что никаких разногласий между руководством города и области не существует.