Луценко предлагали валить все на Тимошенко?

В партии «Народная самооборона» утверждают, что Генеральная прокуратура Украины шантажирует экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО возбуждением дела против его сына.

В заявлении, переданном агентству УНИАН, отмечается, что на это время точно не известно, возбуждено ли уголовное дело против сына Ю.ЛУЦЕНКО Александра за якобы угрозы следователю по особо важным делам Генеральной прокуратуры Сергею ВОЙЧЕНКО.

«Но его действительно вызывали в прокуратуре и опрашивали по поводу рапорта ВОЙЧЕНКО, который утверждает, что Александр ЛУЦЕНКО угрожал ему во время заседания Апелляционного суда Киева 5 января 2011 года», - говорится в заявлении.

«Из этой информации на сегодняшний день можно сделать пока только единственный вывод - Генеральная прокуратура начала прибегать к психологическому давлению на Юрия ЛУЦЕНКО с помощью самых грязных методов, в частности, шантажируя его угрозами уголовного преследования членов семьи», - убеждены в «Народной самообороне».

Кроме того, авторам заявления стало известно, что следователь С.ВОЙЧЕНКО на очередном допросе предложил Ю.ЛУЦЕНКО по уголовному делу о проведении мероприятий по случаю Дня милиции дать показания против Юлии ТИМОШЕНКО - якобы тогдашняя руководитель правительства в разгар кризиса в 2009 году лично распорядилась провести мероприятие во дворце «Украина».