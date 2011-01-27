Генпрокуратура взялась за сына Луценко?

Следователь, расследующий дело экс-министра внутренних дел Юрия Луценко, требует завести дело на его старшего сына.

Об этом, ссылаясь на источники, сообщает "Газета по-киевски". В ГПУ изданию сообщили, что следовател Сергей Войченко недавно написал заявление на старшего сына Юрия Луценко, Александра. Он якобы жалуется, что Луценко-младший угрожал ему расправой после заседания Апелляционного суда (заседание было перед Рождеством, Луценко тогда не отпустили на подписку).

В кулуарах Главследуправления говорят, что сейчас проводится проверка заявления следователя, опрашивают свидетелей. Если угрозы подтвердятся, то не исключено, что против Александра Луценко могут завести уголовное дело по ст. 345 УК «Угрозы сотруднику правоохранительного органа»(наказание: исправительные работы, арест до 6 месяцев или до 3 лет тюрьмы).

Однако, к возбуждению дела против Луценко-сына большинство опрошенных сотрудников ГПУ относятся скептически, мол это может быть только дополнительный инструмент давления на Луценко-отца.

Официально в ГПУ это информацию вчера не подтвердили, но и не опровергли.

В окружении Луценко тоже пока отвечают уклончиво. Брат экс-министра Сергей Луценко сказал "Газете по-киевски", что по этому поводу они будут консультироваться с адвокатами и уже потом выступать с публичными заявлениями, чтобы не навредить молодому человеку.