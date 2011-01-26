Во Львове взяли под круглосуточную охрану монумент Советской армии

Львовская милиция взяла под круглосуточную охрану монумент Боевой славы Советской армии, площадь возле которого служит традиционным местом проведения митингов левых сил Львовщины, а сам памятник на протяжении нескольких последних лет терпел повреждения от рук вандалов.

Об этом сообщил УНИАН председатель Львовской областной организации Антифашистского комитета Украины Александр КАЛИНЮК.

«После очередного акта вандализма против монумента Боевой славы по улице Стрыйской во Львове, который был совершен в декабре прошлого года, я обратился с письмом к начальнику областного управления милиции Богдану ЩУРУ и получил ответ, что руководством Львовского городского управления милиции было принято решение о взятии его под круглосуточную охрану. Теперь во Львове милиция круглосуточно охраняет не только памятник С.Бандере, но и монумент Славы Советской армии», – заявил А.КАЛИНЮК в комментарии УНИАН.

Как сообщал УНИАН, 8 декабря 2010 года во Львове на ул. Стрыйской неизвестные облили краской монумент Славы и нарисовали на нем, под надписью «Победителям над фашизмом», серп и молот и свастику.