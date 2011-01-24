В СБУ крутят пальцем у виска - обидчика Ющенко они не допрашивали

В Службе безопасности Украины опровергают информацию о допросе мужчины, который в прошлую пятницу возле Главного управления по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры выразил свое недовольство экс-президенту Виктору ЮЩЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, «ответом на эту информацию может быть только жест покрутить пальцем у виска и порекомендовать лицам, распространяющим эту информацию, лечиться».

Как сообщал УНИАН, о том, что СБУ вызывала на допрос мужчину, у которого с В.ЮЩЕНКО 21 января возле ГПУ возник конфликт, заявила гражданка Нина ШУЛЯК, которая была тогда свидетелем инцидента.

По ее словам, вчера и сегодня СБУ на протяжении четырех часов допрашивало Василия ДУБОВИЦКОГО.

«Вчера он мне перезвонил и сообщил, что к нему пришли домой двое мужчин, сказали, что машина ждет, и забрали в СБУ. Ему сказали, чтобы взял теплую одежду и еду на три дня. Он больной человек, у него сахарный диабет, его четыре часа держали, требуя признания в том, кто платит ему деньги за участие в акциях под ГПУ», - сказала Н.ШУЛЯК.

Она сообщила, что вчера В.ДУБОВИЦКОГО отпустили по состоянию здоровья из-за повышенного сахара в крови, но сказали прийти сегодня на 8 час утра. Сегодня, добавила она, его также допрашивали 4 часа. Сейчас, по ее словам, В.ДУБОВИЦКОГО отпустили, но отобрали паспорт.

Н.ШУЛЯК заметила, что В.ДУБОВИЦКОМУ в вину вроде бы ставят именно оскорбление В.ЮЩЕНКО.

Справка УНИАН. 21 января общению журналистов с бывшим Президентом В.ЮЩЕНКО, который прибыл в ГПУ, помешал инцидент, возникший между экс-президентом и неизвестным гражданином.

Когда экс-президент вышел из машины, неизвестный мужчина начал выкрикивать оскорбления в его адрес. "Как ты можешь смотреть людям в глаза?", - кричал, в частности, гражданин.