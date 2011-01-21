“Свобода": всех водителей не запугают, все дороги не перекроют

Житомирская областная организация ВО "Свобода" заявляет, что перевозчики отказывают ей в транспорте для поездки завтра в столицу.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе парторганизации.

"На днях областная организация ВО "Свобода" заключила соглашение с одним из житомирских частных предпринимателей, чтобы тот предоставил транспорт для поездки в столицу 22 января, поскольку житомирские “свободовцы” намерены принять участие в митинге на День Соборности в Киеве. Однако 21 января предприниматель сообщил, что отказывается выполнять свои обязательства. Объяснил это тем, что получил указание от властных структур ни в коем случае не отправлять автобусы в Киев", - сообщили в пресс-службе ВО "Свобода".

По словам заместителя председателя областной организации "Свободы" Надежды МУДРЕНОК, "перевозчика испугали строгим контролем и многочисленными проверками, если он согласится с нами сотрудничать. Так и сказали ему, чтобы устроил себе выходной и забыл о любых заказах в указанном направлении".

Она добавила также, что теперь житомирские “свободовцы” пытаются договориться с другими перевозчиками о поездке 22 января.

С такой же проблемой столкнулись активисты “Свободы” и в Чернигове. «Черниговских перевозчиков опять не пускают в Киев на День Соборности Украины”, - заявил председатель Черниговской областной организации Всеукраинского объединения "Свобода" Андрей МИЩЕНКО.

"В который раз свободовцы столкнулись с тем, что перевозчики отказываются предоставлять свой транспорт для перевозки людей в столицу. Перевозчиков шантажируют, угрожают лишить лицензии. Мне известно, что творится это по приказу руководства ГАИ. Если подобное давление не прекратится, то ответственность за этот произвол должен нести председатель Черниговской облгосадминистрации Владимир ХОМЕНКО”, - заявил А.МИЩЕНКО.

“Такими методами нас не остановят, всех водителей не запугают, все дороги не перекроют. Мы все равно доберемся до Киева – поездами, машинами. Донецкий картель, который при власти, запрещает украинцам отпраздновать такое знаменательное событие, произошедшее 93 года назад, – День единения украинских земель в одну Великое Соборное Самостоятельное Украинское государство. Режим ЯНУКОВИЧА продолжает политику Москвы на разделение Украинского государства. Однако такие действия власти только вызовут еще большее сопротивление людей и ускорят конец режима ЯНУКОВИЧА-АЗАРОВА-ТАБАЧНИКА", - подчеркнул председатель Черниговской областной организации "Свободы".