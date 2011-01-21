Херсонская милиция напомнила оппозиции, «что будет участникам акций»

Управление МВД Украины в Херсонской области разослало членам ВО "Батькивщина" "памятки" о возможном привлечении к ответственности участников массовых акций протеста.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на сессии Херсонского областного совета заявила депутат облсовета от ВО "Батькивщина" Неля ГОЛУБЕНКО.

"В документе есть пункты, в которых сказано, что будет участникам таких акций. Мы расцениваем это как запугивание и наступление на свободы", - сказала депутат.

В свою очередь начальник УМВД Украины в Херсонской области Валерий ЛИТВИН, выступая на этой же сессии, заявил: "Мы помочь хотели. И тем, кто у нас в таких акциях участие принимает, и кто в Киев ездит. Речь идет не о митингах, а повреждении имущества, перекрытии дорог".