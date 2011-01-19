Эксперты о Лукашенко, Януковиче, Кучме и Чаушеску

Эксперты сомневаются, что западные страны могут ввести санкции в отношении руководства Украины из-за нарушения в государстве демократических норм.

Об этом они заявили в опросе, проведенном сайтом “Политична думка”.

Экспертов попросили ответить на вопрос: “Свидетельствуют ли жесткие оценки о состоянии демократии в Украине о том, что Запад не будет больше "возиться" и с украинской властью? Может ли ЯНУКОВИЧ и его соратники оказаться в “черном списке” ЕС?”.

При этом в сообщении напоминается, что “Польша включила Президента Беларуси Александра ЛУКАШЕНКО в список белорусских чиновников, которым будет запрещен въезд в эту страну за репрессии оппозиции. Вопрос о санкциях против официального Минска рассматривался на заседании Европарламента в Брюсселе, ожидается специальное заявление о ситуации в Белорусе верховного представителя ЕС по внешней политике Кэтрин ЭШТОН. В черном списке Европарламента может очутиться и премьер-министр РФ Владимир ПУТИН из-за причастности к делу Михаила ХОДОРКОВСКОГО”.

Писатель Юрий АНДРУХОВИЧ не исключил, что к Президенту Украины или кому-нибудь из его команды западные государства могут применить санкции.

“Выводы можно будет делать из того, реализует ли западное сообщество какие-то меры по отношению к двум нашим соседним власть предержащим. Если они, например, применят санкции в отношении ЛУКАШЕНКО и его режима, то это будет означать, что у них достаточно решительности. То есть, что Украина уже в кандидатах на что-то подобное. Я понимаю так, что они все же не хотят Украину потерять, поэтому и пытаются, не сжигая мостов, все-таки оказывать политическое давление на нынешний режим, держа его на максимально коротком поводке. Впрочем, пока мы почти не ощущаем, есть ли у них вообще хоть какой-то повод. Но, кажется, лед тронулся, и Запад начинает понимать, что здесь таки творится что-то весьма нехорошее”, - сказал Ю.АНДРУХОВИЧ.

Директор Фонда «Демократические инициативы» Ирина БЕКЕШКИНА считает, что пока Украина остается “полусвободным” государством, западные страны не введут санкции против украинской власти.

“Отношение ЕС к ПУТИНУ и ЛУКАШЕНКО разное, потому что у России – нефть, от которой зависит Европа, а у Беларуси ее нет. В Украине тоже нефти нет, следовательно можно говорить о вероятности отношения к ЯНУКОВИЧУ таком же, как к ЛУКАШЕНКО. А очутиться в “черном списке” ЯНУКОВИЧ может тогда, когда Украина превратится в Беларусь. Пока еще Украина, хоть и существенно потеряла в рейтинге свободы, но все же остается полусвободной страной, в отличие от полностью несвободных России и Беларуси. Если у ЯНУКОВИЧА и окружения хватит ума остановиться хотя бы на такой полудемократии и не доводить до диктатуры, то санкций не будет. Но боюсь, ребята уже почувствовали запах крови...”, - сказала И.БЕКЕШКИНА.

Профессор политологии Алексей ГАРАНЬ также не исключил, что Европейский Союз и США могут ввести санкции в отношении украинского руководства, если оно не изменит свою внутреннюю политику.

“Я думаю, что ЕС, США решают сейчас дилемму, потому что они помнят, как было с КУЧМОЙ, который в результате кассетного скандала стал опальной персоной для Запада. У него тогда осталось только одно направление, где его принимали, где с ним общались - это Россия. Поэтому очевидно, что на Западе есть опасение, чтобы Украина не отошла опять в одну сторону. Именно поэтому с приходом ЯНУКОВИЧА к власти Запад уделял достаточно внимания Украине. ЯНУКОВИЧА приглашали активно с визитами. Однако из этого ничего не вышло, это не сработало, слишком большой крен в сторону России. При этом Запад был сам заинтересован сначала в налаживании отношений Украины с Россией. Но сейчас там понимают, что этот крен стал опасным”, - сказал А.ГАРАНЬ.

По его мнению, больше всего демократический мир сейчас тревожит построение в Украине авторитарного режима. А.ГАРАНЬ констатировал увеличение критических высказываний со стороны европейских структур в адрес Украины. “Мы также видим, как Украина теряет свои показатели и статус в разных рейтингах. Показательным является заявление еврокомиссара по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефана ФЮЛЕ о выборочном правосудии в Украине, заявление США о ситуации в Украине и т.п. Все это свидетельствует, что критика будет лишь нарастать, все уже там поняли, кто такой ЯНУКОВИЧ, и никаких иллюзий уже не имеют”, - сказал эксперт.

По его мнению, что касается введения санкций к украинской власти, то это зависит от ее дальнейшего поведения. “Если ЯНУКОВИЧ и команда и в дальнейшем будут пренебрегать законами, то я не исключаю, что Запад будет вынужден жестко реагировать. В то же время там будут искать пути, позволяющие избежать в Украине сценария, который может подтолкнуть ЯНУКОВИЧА в сторону России”.

При этом А.ГАРАНЬ убежден, что повлиять на украинскую власть могут сами украинцы.

“Кроме того, надеюсь, что ЯНУКОВИЧУ должна быть неприятной сама мысль о санкциях в отношении него и изоляции его на Западе. А будут начинать там с игнорирования – ЯНУКОВИЧА перестанут приглашать в западные страны. Если это не поможет, то могут включить более действенные меры – лишение виз, блокирование счетов в банках, то есть тот арсенал, который применяется к диктаторским режимам. Думаю, что возможность применения таких санкций должна заставить задуматься ЯНУКОВИЧА. Запад, в свою очередь, от жестких санкций будет сдерживать фактор России”, - считает политолог.

Политический аналитик Сергей ГРАБОВСКИЙ сомневается, что западные страны введут санкции в отношении В.ЯНУКОВИЧА или других украинских высоких должностных лиц.

“До жесткой реакции со стороны Запада и Европы в частности, думаю, еще далеко. К сожалению, современные европейские политики, в отличие от своих великих предшественников, не способны играть на опережение. А потому до тех пор, пока ЯНУКОВИЧ не перейдет к таким грубым действиям, как ЛУКАШЕНКО, пока он не сфальсифицирует откровенно еще одни выборы, - боюсь, ничего серьезного не случится. Как ездил ЯНУКОВИЧ в Испанию "лечить колено", так и будет ездить. Как скупали олигархи Украины имения во Франции и на Кипре – так и будут скупать”, - сказал С.ГРАБОВСКИЙ.

Доцент Киево-Могилянской академии Игорь ЛОСЕВ также считает, что ЕС и США не могут повлиять на украинскую власть.

“Я бы не возлагал больших надежд на Запад, потому что он является корыстным в своих рассуждениях и часто спокойно обменивает права человека и демократию на нефть и газ. Поэтому не нужно ждать, что Запад нам поможет. Вполне возможно, что не поможет...”, - отметил он.

В то же время И.ЛОСЕВ выразил надежду, что на команду Президента повлияет народ.

“Скажем, в той же коммунистической Румынии ни одна из западных стран не могла повлиять на Николае Чаушеску. Но пришел момент, когда на него повлиял румынский народ. Надеюсь, что также произойдет и в Украине, но не кровавым способом, а более цивилизовано. Народ должен сказать свое слово”, - убежден И.ЛОСЕВ.

Профессор политологии (США) Александр МОТЫЛЬ отметил, что “Черные списки” составляет Совет Европейского Союза, точнее, министры внешних дел стран-членов. В Совете имеют незаурядное влияние Германия, Франция, Италия, которые с благосклонностью относятся к России и не будут хотеть обижать ПУТИНА. И вряд ли там примут какие-то санкции в отношении ПУТИНА и его союзника ЯНУКОВИЧА”.

По словам политолога, ситуация с А.ЛУКАШЕНКО проще, чем с В.ПУТИНЫМ. “Он самодекларированный диктатор. Беларусь маленькая и не очень важная экономически для Европы, отношения Беларуси с Россией напряженные. Поэтому Европе легко ставить запрет на ЛУКАШЕНКО”, - считает А.МОТЫЛЬ.

В то же время он предположил, что даже если Европейский парламент рекомендует применить санкции к украинским высокопоставленным должностным лицам, Совет ЕС не согласится на это.

“ЯНУКОВИЧ - самодекларированный энтузиаст Европы, самоназванный «демократ». Украина важна для Европы, а отношения Украины с Россией близкие. Европарламент может призвать к наложению запрета на «януковичей», но Совет ЕС вряд ли согласится в нынешних обстоятельствах. Другое дело, если режим явно спровоцирует кровопролитие, хотя и тогда, скорее, могут занести министра внутренних дел Украины в черный список, а не самого ЯНУКОВИЧА”, - считает А.МОТЫЛЬ.