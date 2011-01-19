Ющенко будет нырять, Азаров с Поповым - нет

Сегодня политики уйдут с головой под воду, пишет газета "Сегодня". В праздник Крещения митрополит Владимир (УПЦ МП) в 12.00 на Оболонской набережной и Филарет (УПЦ КП) в 14.00 в Гидропарке освятят купели. А утром и во Владимирском соборе, и в Киево-Печерской лавре пройдут богослужения.

На Оболонскую набережную в 12.00 соберутся премьер Николай Азаров (прибудет сразу после заседания Кабмина) и глава КГГА Александр Попов. Правда, нырять не станут. «Николаю Яновичу приходилось опускаться в прорубь, но традиции у него такой нет. И сегодня он этого делать не станет», — сказал пресс-секретарь премьера Виталий Лукьяненко. Попов же не станет окунаться, так как у него бронхит. Еще более уважительная причина у Виктора Януковича — он сейчас в Японии. Правда, он и раньше предпочитал отмечать праздник на суше — в церкви. Зато зам Попова Анатолий Голубченко сказал нам, что сегодня будет «купаться в речке, курить сигару и есть кутью».

А Виктор Ющенко будет нырять, по словам главы его партии Валентина Наливайченко, на Трухановом острове в 12.00. «Раньше он присутствовал на службе в Гидропарке. А окунался в прорубь в Феофании, а в последние годы — в Пуще-Озерной. Не помню, присутствовала ли на Крещении Юлия Тимошенко, но то, что она не купалась — точно», — сказал представитель УПЦ КП Евстратий Зоря.

Кстати, купания иногда выходят политикам боком: в 2009 году столичный мэр Леонид Черновецкий, который заявлял, что «ради своих любимых бабушек готов сидеть в проруби сколько угодно» и что у него «с мышцами почти в 60 лет все в порядке, и с головой особенно», после купания подхватил воспаление легких.

В этом году вместо крещенских морозов пришла крещенская оттепель: в Киеве сегодня обещают до 4 градусов тепла (правда, в последующие дни похолодает до минус 3 — минус 5), во Львовской области — до +5, зато в Донецкой — 3—8 мороза.