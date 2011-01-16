Данилюк: власть пытается сорвать завтрашнюю акцию протеста

Власть безуспешно пытается сорвать акцию протеста 17-го января против политических преследований активистов Майдана-2 и представителей патриотических организаций, поддержавших протест предпринимателей против Налогового кодекса.

Об этом заявил УНИАН лидер Гражданского движения “Общее дело” Александр ДАНИЛЮК.

По его словам, следственное управление ГУ МВД в городе Киеве вызывало его на допрос в понедельник на 9:00, а на 10:00 – народного депутата Украины Михаила ВОЛЫНЦА.

А.ДАНИЛЮК напомнил, что 17-го января в 10:00 на Банковой под Администрацией Президента начнется акция протеста против политических преследований активистов Майдана-2 и представителей патриотических организаций, которые поддержали протест предпринимателей.

А.ДАНИЛЮК и М.ВОЛЫНЕЦ считают, что стражей порядка вынудили назначить допрос именно на такое время, “с целью хотя бы временно обезглавить акцию, назначив следственные действия ее лидерам”.

«Это примитивный шаг, который ярко убеждает, насколько эта власть боится любых массовых протестов. Акция все равно состоится и ситуация от моего или господина ВОЛЫНЦА временного отсутствия, никоим образом не изменится. Это самоорганизованный протест. Люди выходят с четкими и понятными лозунгами, которые не требуют перевода. У власти есть последний шанс остановить произвол милиции», - подчеркнул А.ДАНИЛЮК.